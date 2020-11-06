Мемориал может появиться у фонтана в честь 30-летия Победы на Самарской площади

В Самаре определили возможные места установки мемориала генералам-фронтовикам, участвующим в Великой Отечественной войне и родившимся или похороненным в Самарской области. Об этом говорится на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Обсуждаются несколько возможных площадок для установки - около Окружного дома офицеров, у штаба 2-й общевойсковой армии или в каком-либо сквере Самарской площади. Также один из вариантов - около фонтана в честь 30-летия Победы на Самарской площади.

Как считает Хинштейн, подобную задумку после Самары могут реализовать и в других городах. "По-сути, мы внедряем "ноу-хау". Никто и никогда такой работы не проводил. Ни в одном регионе России на сегодняшний день нет памятного мемориала, знака, который бы увековечивал уроженцев этой территории — имевших воинские специальные звания участников ВОВ. Мы первые. Я уверен, что наш опыт будут перенимать и другие регионы", - сказал депутат.

Ранее сообщалось, что Российское военно-историческое общество (РВИО) поможет в установке мемориала.