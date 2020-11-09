Билайн и Альфа-Банк объявили о стратегическом партнерстве

Новая линейка включает кредитную карту «Билайн 100 дней без %» и дебетовую карту с кэшбэком и бесплатным обслуживанием «Кэшбэк 1-5-25».

Среди основных отличительных признаков кобрендовых продуктов Билайн и Альфа-Банка.

-уникальный для рынка подход к определению индивидуального комфортного лимита по кредитной карте;

- бесплатное обслуживание дебетовой карты;

- повышенный кэшбек в рублях для пользователей дебетовой карты за привычные платежи – оплату связи* и покупки в популярных супермаркетах рядом с домом– который можно потратить на что угодно.

Карта «Билайн 100 дней без %» объединяет в себе компетенции и технологии больших данных как Билайна, так и Альфа-Банка, что позволяет точно определить подходящий кредитный лимит для клиента. Условия карты предусматривают беспроцентный период 100 дней, бесплатное обслуживание в первый год и однократный приветственный бонус в размере 1 000 рублей при совершении покупки в собственном офисе Билайн в первый месяц после получения кредитной карты на сумму не менее 2000 рублей.

Дебетовая карта «Кэшбэк 1-5-25» обеспечивает клиентам кэшбэк до 25% от оплаты связи и услуг Билайн в мобильных приложениях Альфа-Банка и Билайн*, до 5% с покупок в супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток», и 1% за все другие покупки. На остаток средств на карте банк начисляет до 5% годовых.

Узнать подробные условия и оформить «Билайн 100 дней без %» и «Кэшбэк 1-5-25» можно в собственном офисе Билайн или мобильном приложении «Мой Билайн».