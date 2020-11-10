В больнице Середавина в приемный покой провели кислород

В больнице имени Середавина установили второй компьютерный томограф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководство больницы имени Середавина "услышало" жалобы пациентов и их родственников на долгое ожидание в приемном покое обследования и госпитализации - особенно тягостным эти минуты и часы становились для тяжелых больных, которым срочно нужен был кислород.

Теперь о тяжелых пациентах заранее в больницу будут сообщать сотрудники "Скорой помощи", Чтобы огромное число ожидающих не толпилось в одном месте, в больнице под приемный покой переоборудовали еще и второй этаж.

- Там у нас развернуты дополнительные места ожидания, где пациент может спокойно дождаться результатов проведенной КТ или, если они уже есть на руках, - получить консультацию специалиста, который примет решение, пациент нуждается в госпитализации или возможно амбулаторное лечение, - сообщил главный врач больницы им.В.Д.Середавина Сергей Пушкин.- Кроме этого, мы дополнительно установили кислородные концентраторы для тех больных, которые нуждаются в кислородной поддержке. И пациент во время обследования может получить дополнительно кислород.

Сейчас больница имени Середавина принимает пациентов не только из Самары, но и из районов, сейчас там установили дополнительное оборудование, которое позволяет взять анализы у поступающих больных. В том числе здесь установлен второй компьютерный томограф.