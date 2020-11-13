Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Самарской области будут судить членов преступной группы, которые напали на главу московского Росимущества

От преступной группы пострадали 11 человек
Вячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий
От рук участников преступной группы пострадали 11 человек

От рук участников преступной группы пострадали 11 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в суд передано уголовное дело в отношении девяти участников преступной группы, которые совершали нападения на граждан, в том числе на Айвара Кинжабаева в 2018 году, который тогда занимал пост главы московского Росимущества.

По данным следствия, в 2016 году двое ранее судимых за бандитизм и убийство мужчин создали преступную группу, в которую вовлекли еще 7 человек. В следующие три года они совершали нападения на граждан, а в 2018 году четверо членов преступной группы проникли в дом Кинжабаева в Красноярском районе. Хозяин дома был госпитализирован в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями.

Всего от преступной группы пострадали 11 человек. Участники группы обвиняются по шести статьям уголовного кодекса, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью, уничтожение имущества, вымогательство и нарушение неприкосновенности жилища.