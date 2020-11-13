В Самарской области будут судить членов преступной группы, которые напали на главу московского Росимущества

От рук участников преступной группы пострадали 11 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в суд передано уголовное дело в отношении девяти участников преступной группы, которые совершали нападения на граждан, в том числе на Айвара Кинжабаева в 2018 году, который тогда занимал пост главы московского Росимущества.

По данным следствия, в 2016 году двое ранее судимых за бандитизм и убийство мужчин создали преступную группу, в которую вовлекли еще 7 человек. В следующие три года они совершали нападения на граждан, а в 2018 году четверо членов преступной группы проникли в дом Кинжабаева в Красноярском районе. Хозяин дома был госпитализирован в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями.

Всего от преступной группы пострадали 11 человек. Участники группы обвиняются по шести статьям уголовного кодекса, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью, уничтожение имущества, вымогательство и нарушение неприкосновенности жилища.