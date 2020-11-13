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Дмитрий Азаров поручил сократить очереди в ковид-госпиталях региона

Наибольшие жалобы об ожидании пациентов поступают из больницы Середавина
Вячеслав СОРОКИН
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Исследование занимает 10 минут, но ожидание растягивается на часы

Исследование занимает 10 минут, но ожидание растягивается на часы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному минздраву сократить очереди в ковид-госпиталях.

Во время заседания регионального оперштаба в пятницу, 13 ноября, глава региона отметил, что из больницы им. Середавина в Самаре поступает наибольшее количество жалоб от пациентов, которые ждут своей очереди по несколько часов.

Как объяснили представители больницы, среднее время ожиданий пациентов с учетом КТ-исследований составляет от 45 до 60 минут. На само исследование уходит порядка 10 минут, затем врач делает описание снимка и выдает результат. Одномоментно решения ожидают порядка 15 человек. При этом пациенты в тяжелом состоянии обследуются вне очереди.

Губернатор потребовал предоставлять ему правдивую информацию о текущей ситуации. «Мне нужна честная, правдивая информация, как на самом деле обстоит дело, для того, чтобы принимать управленческие решения», - сказал Азаров. Он поручил главе областного минздрава проанализировать ситуацию с ожиданием во всех ковид-госпиталях области.

Ранее глава региона также поручил разобраться в ситуации со смертью врача из 15-й поликлиники в Самаре.