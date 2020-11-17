Дмитрия Азарова шокировали открытые ночные клубы в Самаре

Губернатор грозится закрывать целые районы за несоблюдение ограничительных мер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области грозит региону новыми ограничениями, если предприниматели и обычные граждане не прекратят нарушать те правила безопасности, что уже установлены региональными властями.

Основные претензии адресованы к бизнесу: 90% всех штрафов за нарушение ограничительных мер (а их уже выписали на 12 млн рублей) приходятся как раз на торговые точки, предприятия, общественные и развлекательные заведения. Эти данные озвучил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 17 ноября, в эфире одного из телеканалов региона. Он также возложил ответственность за все происходящее на глав городов и районов и напомнил им о персональной ответственности за нарушения, выявленные на "подвластной" им территории:

- Руководители муниципалитетов знают буквально каждое предприятие. Глава района или города может найти возможность проверить соблюдение режима, – заявил Дмитрий Азаров. – Вопиющий случай в Самаре, когда работали ночные клубы. И это несмотря на то, что они у нас должны быть закрыты еще с весны. Я считаю, это попустительство городских властей.

Напомним, губернатор ранее также пообещал закрывать целые районы, где ситуацию не удастся взять под контроль: перекрывать дороги на въезд и выезд и вешать там фотографию чиновника, ответственного за происходящее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Азаров пригрозил закрыть на полный карантин целые районы в Самарской области

Такие меры могут применить к тем районам и округам, где ситуация ухудшается, а власти не могут обеспечить соблюдение санитарных мер (подробности)