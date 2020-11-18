В Самарской области готовы вводить локдаун

1 апреля на въездах в Самару сотрудники ГИБДД проверяли прописку и справки от работодателей. Ждут ли блокпосты муниципалитеты-нарушители? Фото: Скриншот с видео

Губернатор Самарской области готов ужесточать наказание за нарушение ограничительных мер. Особое возмущение главы региона вызвали работающие ночные клубы. Напомним, в регионе общее число заболевших плавно приближается к 20 тысячам, а за сутки регистрируется более 200 положительных тестов на COVID-19. При этом на нарушении мер, которые должны остановить распространение коронавируса, массово ловят даже не отдельных личностей, а целые предприятия - им уже выписано на штрафов на сумму более 10 млн рублей.

- Руководители предприятий должны понимать, что действия по нарушению режима ограничений могут привести к закрытию предприятий – это обернётся еще большими потерями и для трудовых коллективов, и для собственников. Не доводите до этого, – пригрозил Дмитрий Азаров бизнесменам.

А главам городов и районов напомнил: за ситуацию на вверенной им территории они отвечают персонально. И если из-за увеличения заболеваемости в одном из муниципалитетов его придется "закрыть", то население будет точно знать, кого "благодарить" за это. Власти готовы к объявлению локдаунов на отдельных территориях:

- Очень разная ситуация в районах по уровню заболеваемости. Будем разбираться, - пообещал Дмитрий Азаров. - По тем муниципальным образованиям, которые не контролируют ситуацию на своих территориях, мы будем рассматривать варианты введения локального локдауна. Но вину придется взять на себя главе муниципального образования. Там, где ситуация наиболее сложная, а значит неконтролируемая, будет происходит смена глав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрия Азарова шокировали открытые ночные клубы в Самаре

Глава области отметил, что они должны быть закрыты еще с весны, но продолжают работать - виноваты в этом, по его мнению, муниципальные власти (подробности)

Армен Бенян - о "ковидных койках" в торговых центрах: "Все здравые предложения можем рассматривать"

Министр рассказал, могут ли претворить этот план в жизнь (подробности)

В Самарскую область пришло 14 тыс. упаковок лекарств для пациентов с коронавирусом

Лекарства куплены за счет региональных и федеральных средств (подробности)