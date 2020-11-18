Трамвай сошел с рельсов на Антонова-Овсеенко в Самаре

Трамвай слетел с рельсов. Фото: https://vk.com/dtp_163

Вечером 17 ноября двухвагонный трамвай сошел с рельсов на Антонова-Овсеенко, немного не доезжая до пересечения с Карбышева. Момент попал на видео: трамвай с пассажирами мчится по рельса и вдруг второй вагон начинает крениться и заваливается направо.

Судя по всему, водитель мог сильно разогнаться - на видео заметно, что скорость достаточно высокая. Либо же какая-то неполадка случилась в самом транспортном средстве. Подробное расследование еще проведут в ТТУ. По предварительным данным при ЧП никто не пострадал, во втором вагоне народу было немного, все сидели и смогли удержаться на местах.

Затем на место ЧП прибыл специальный технический вагон ,состав отбуксировали в депо.

Напомним, что самое громкое ЧП с трамваем случилось 27 февраля 2020 года. Тогда около ТЦ Апельсин трамвай вылетел за пределы рельсов, перевернулся и упал на машины.