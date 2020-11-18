В Самаре медсестра-драгдилер продала героин полицейским

Елена сейчас находится в статусе подозреваемой Фото: соцсети

Громкое задержание провернули оперативники из отдела по контролю за оборотом наркотиков. Как уже сообщали журналисты "КП-Самара", они поймали с поличным 37-летнюю медсестру Елену К. Расследование продолжается.

- Елена работала в противотуберкулезном диспансере, коллеги о ней хорошо отзывались. У нее есть муж и дочь. Но поступила оперативная информация, что она может иметь отношение к преступной деятельности, - сообщил корреспонденту "Комсомолки" собственный источник.

Елену задержали рядом с ее домом. Сотрудник полиции под видом покупателя договорился с ней о сделке и приобрел у женщины пакетик героина. После этого ее заковали в наручники.

Сейчас по факту происшествия собран проверочный материал. Не исключено, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.