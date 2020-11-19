Нового главу аграрного университета в Самаре подозревают во взятке

Следователи выясняют обстоятельства по уголовному делу в отношении ректора аграрного университета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре расследуется уголовное дело в отношении врио ректора Самарского государственного аграрного университета (СГАУ) Сергея Машкова. Об этом "КП-Самара" сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

По данным следователей, уголовное дело было возбуждено в 2019 году по подозрению в получении взятки в 21 тыс. рублей. За эти деньги он должен был поставить зачеты и экзамены одному из студентов.

Сергей Машков возглавил вуз в начале ноября текущего года. От стал временно исполняющим обязанности ректора, сменив на этом посту Игоря Гужина, в отношении которого возбудили уголовное дело за деятельность на посту проректора по факту мошенничества при распределении материальной помощи на 1,5 млн рублей.

Гужин возглавил университет в марте 2020 года, сменив Александра Петрова, который скончался после продолжительной болезни.