Экс-главу нацпарка "Самарская Лука" уволят из школы, куда он устроился учителем биологии

После увольнения из нацпарка Губернаторов устроился работать в школу

Бывшего генерального директора национального парка "Самарская Лука" Александра Губернаторова уволят из школы, куда он устроился после возбуждения в отношении него уголовного дела. Об этом сообщил в своем микроблоге депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По версии следствия, Губернаторов с 2012 по 2018 год присваивал средства благотворителей, которые передавались на благоустройство нацпарка. При этом он отчитывался о сделанных работах, на которые средства были выделены ранее из других источников. Кроме того, сотрудники нацпарка по указанию Губернаторова в рабочее время обустраивали его личные земельные участки. Ущерб от этих действий составил 180 тыс. рублей. Уголовное дело передано в Комсомольский районный суд Тольятти.

Губернаторов после увольнения из нацпарка и возбуждения уголовного дела устроился в школу в Жигулевске учителем биологии. Как написал Хинштейн, Губернаторов при оформлении на работу скрыл, что является обвиняемым по уголовному делу. "Думаю, его ждет теперь и обвинение в использовании подложного документа. Материал в отношении Губернаторова направлен прокурором Жигулевска в ОМВД для проверки по признакам ст. 327 УК РФ - подделка документов", - написал депутат.