Проект реконструкции кинотеатра "Юность" подготовят до конца текущего года

Здание пребывает в заброшенном состоянии

Проект реконструкции здания кинотеатра "Юность" планируется подготовить до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Сейчас здание, которое располагается на улице Ново-Вокзальной, пребывает в заброшенном состоянии. Местные жители рассказывали, что там постоянно собираются бездомные, а также подростки, которых неоднократно замечали на крыше. Всех их регулярно оттуда выгоняли. Ранее в здании произошел пожар.

В дальнейшем в бывшем кинотеатре планируют разместить детскую школу искусств. Как отмечают в администрации, будет продумана акустика помещений для раскрытия звучания голосов и инструментов.