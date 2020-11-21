Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском»

Главный тренер «КС» отметил, что команда понимала, что матч будет тяжелым. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» в матче 23 тура ФНЛ. Напомним, встреча прошла в субботу, 21 ноября, и завершилась победой самарцев 1:0. Гол забил Егор Голенков с передачи Дмитрия Кабутова.

- Никому и никогда здесь не бывает легко играть, - приводит слова Игоря Осинькина пресс-служба «КС». - Такой же и этот матч получился. Команда хозяев на подъеме последние игры с новым тренером проводила достаточно эмоционально и по очкам не плохо. Плюс еще кубковый матч. Поэтому мы понимали, что будет тяжелая игра, и иногда здесь вылезают такие ошибки, как и сегодня у нас, совершенно нехарактерные, которые футболисты обычно не допускают. Наверное, кроме состояния, хотя не скажу, что оно было плохое, быстро забитый мяч послужил тому, что мы чуть больше чем надо контролировали счет, а не матч. А контроль игры - мы должны иногда обороняться чуть больше, чем иметь мяч. И вот здесь у нас не получилось. Поле немножечко медленоватое и поэтому простые потери мяча. Наверное, мы могли бы играть лучше, но все-таки в атаке мы создали достаточное количество моментов, хотя могли и получше ими распорядиться. У наших ворот, конечно, были эпизоды, заставляющие нас напрягаться. Матч очень тяжелый, и мы рады этим трем очкам.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют с «Чайкой» из села Песчанокопское Ростовской области. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в среду, 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.