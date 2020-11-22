В Самаре стало больше «брошенных» умерших

Городские власти увеличивают субсидии на эвакуацию невостребованных тел Фото: Архив "КП"

В Самаре растет число умерших, чьи похороны по разным причинам не взяли на себя их родственники или близкие люди. В 2019 в году компании, которые занимаются их эвакуацией, забрали 811 тел, сейчас же только за 9 месяцев этого года, пришлось эвакуировать 719 умерших. Прогнозы городских властей серьезнее, в предстоящие годы, число таких невостребованных покойников увеличится на 260 до 920 — 930 ежегодно.

В связи с этим администрация Самары планирует увеличить субсидии орагнизациям, которые занимаются эвакуацией невостребованных умерших. Сумму собираются увеличить на 1 млн рублей, до 4 млн рублей.

Об этом говорится в проекте постановления о внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2019 — 2028 годы, опубликованном на сайте мэрии Самары.

Ранее этот миллион планировалось направить на разработку санитарно-защитной зоны муниципальных кладбищ «Южное», «Безымянское» и «Зубчаниновское». Однако именно эта сумма сейчас понадобиться на эвакуацию добполнительных невостребованных умерших.

Расходы на одно тело составляют более 4 тысяч рублей. По статистике количество таких услуг может достигать 1000 случаев в год. В проекте постановления максимальное число пока 930 в год.

С учетом такого роста за 10 лет действия муниципальной программы в городе планируют эвакуировать 8931 невостребованного умершего. Сумма субсидий составит более 38 млн рублей.