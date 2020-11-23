Самарских пенсионеров приглашают онлайн заняться ушу

Тренировки перейдут в виртуальный мир

В Самарской области людям старшего возраста предложили заняться бесплатными тренировками на самоизоляции. Для этого не нужно покидать свою квартиру - все занятия будут проходить онлайн. При поддержке Фонда президентских грантов Самарская федерация ушу запускает тренировки для активного долголетия - и теперь они проходят виртуально, в соответствие с эпидемиологической ситуацией.

- Для подключения к занятиям необходимо заполнить анкету на сайте https://vk.link/zdorovpensioner, после чего придет подробная инструкция, расписание занятий и ссылка на виртуальный тренировочный зал проекта, - рассказали организаторы.

А если с тренером позаниматься не получилось, участник получит ссылку на видеоурок.

Также в рамках проекта для лиц серебрянного возраста пройдут бесплатные семинары и мастер-классы по активному долголетию Так что без поддержки и здорового образа жизни пенсионеров не оставят и на самоизоляции.

- Проект дает возможность людям «серебряного» возраста безопасно заниматься оздоровительной гимнастикой и общаться с единомышленниками со всего региона, - рассказал президент Самарской федерации ушу Александр Лазарев.