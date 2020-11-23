В Самаре будут судить молодого мужчину, который продавал наркотики в автомойке

Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в суд передано в уголовное дело в отношении 33-летнего самарца, который обвиняется в распространении наркотиков. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Как сообщают в полиции, в апреле в Промышленном районе в одной из автомоек в комнате для сотрудников молодой мужчина продал марихуану весом 0,98 грамм своему знакомому. Его действия были зафиксированы на камеру видеонаблюдения.

При личном досмотре полицейские нашли у мужчины сверток фольги с растительным веществом. Как выяснилось, это тоже была марихуана массой 0,71 грамм. По словам мужчины, сам приобрел наркотик у незнакомца для сбыта и частично для личного употребления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу. Ранее он привлекался к уголовное ответственности за грабеж, разбой, кражи и угрозу убийством.