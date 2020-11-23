Около 8 тыс. человек не пустили в метро без маски в Самаре

Из общественного транспорта высадили 779 пассажиров без масок

В Самаре с момента действия масочного режима из общественного транспорта высадили 779 человек, а в метро не пустили около 8 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

За прошедшую неделю составили 12 протоколов в отношении антимасочников - штраф за нарушение режима может дойти до 30 тыс. рублей. Всего с октября, когда в рейды в общественном транспорте стали ходить полицейские составлено 82 протокола. Решение о наказании для каждого конкретного нарушителя будет принимать суд.

По данным на 23 ноября, в регионе зафиксировано 20 638 заразившихся коронавирусом, из них вылечились 18 616, умерло 384 человека.