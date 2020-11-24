Возможно отравились газом: в Тольятти в квартире нашли тело погибшей девочки

По факту происшествия начата доследственная проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, около полудня, в Центральном районе Тольятти произошла трагедия, унесшая жизнь семилетней девочки. Как сообщили в следственном комитете по Самарской области, в одной из квартир в автограде было обнаружено тело ребенка, без признаков жизни. В квартире также находились 37-летний отец девочки и её семилетний брат, их госпитализировали на скорой с признаками отравления.

- Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Центрального межрайонного следственного отдела Тольятти, проводится осмотр квартиры, выясняются все обстоятельства происшествия и причины гибели семилетней девочки, - сообщили в СК РФ по Самарской области.

По предварительной версии, семья отравилась угарным газом. Процессуальное решение будет вынесено по результатам проведения следственных мероприятий.