В Самаре откроется ковид-госпиталь на базе психбольницы

Новый ковид-госпиталь в Самаре откроется на базе психиатрической больницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будет открыт ковид-госпиталь на базе психиатрической больницы. Об этом говорится в приказе регионального минздрава.

Как сказано в документе, Самарская областная клиническая психиатрическая больница, которая располагается на улице Нагорной, должна приступить к приему пациентов с коронавирусом с 16 декабря текущего года.

Сейчас регионе занято порядка 5,5 тыс. коек, свободно 1049, к развертыванию готовы еще порядка 360-ти коек. На базе психиатрической больницы появится два отделения для пациентов с коронавирусом по 55 коек. Главврач больницы Михаил Шейфер в видеообращении призвал желающих на работу в новый госпиталь, отметив, что работа это тяжелая.

В Самарской области ежедневно фиксируется более двухсот заразившихся, по данным на 24 ноября в регионе заболели 20 875 человек, из которых вылечились 18 795, умерло 389 человек.