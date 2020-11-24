Водитель "Астон Мартин", устроивший смертельное ДТП, получил два года лишения свободы

Суд признал виновным водителя "Астон Мартин"

В Самаре вынесли приговор водителю автомобиля "Астон Мартин", который в июне 2019 года устроил ДТП, в результате которого погибла женщина. Как сообщили "КП-Самара" в региональной прокуратуре, водитель элитной иномарки признан виновным, ему назначено два года лишения свободы в колонии-поселении.

Авария произошла в Самаре на улице Солнечной. Водитель "Астон Мартин" при перестроении не пропустил кроссовер "Тойота", тот, уходя от столкновения, заехал на тротуар и сбил женщину с ребенком, которая была няней малыша. Четырехлетний ребенок с травмами был доставлен в больницу, няня скончалась на месте происшествия.