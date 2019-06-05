"Астон Мартин" не уступил дорогу: полицейские рассказали подробности смертельного ДТП с няней и ребенком в Самаре

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-05T10:51:12+03:00

Шокирующую аварию до сих пор обсуждают жители города

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4 июня, примерно в 11-30 утра, в Самаре произошла страшная авария. На перекрестке Солнечной и Губанова столкнулись "Астон Мартин" и "Тойота Рав 4", последняя после столкновения выехала на тротуар и сбила 47-летнюю женщину и 3-летнего мальчика. Выжил только ребенок. Сейчас полицейские рассказали подробности трагедии.

- 31-летний водитель "Астон Мартин" ехал по Солнечной со стороны 8-й Просеки. При повороте налево на разрешающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем "Тойота Рав 4", за рулем которого находился 43-летний мужчина, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

После удара "Тойота" выехала на тротуар с людьми. Местная жительница - няня малыша - скончалась на месте. Ребенок, ему в этом году исполнится 4 года, чудом выжил. Его доставили в больницу с ушибом головы и уже отпустили домой. Среди пострадавших также 38-летняя пассажирка "Тойоты", которая находилась на переднем сидении, как говорит, была пристегнута, но тем не менее все равно получила перелом носа.

"Тойота Рав 4" сбила насмерть пешехода на Солнечной в Самаре.

Сейчас сотрудники Управления ГИБДД продолжают проводить проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU