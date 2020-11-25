В Жигулевске женщина с телефона подруги попросила полицию помочь в перевозке героина

Полицейским в ноябре поступила очень необычная просьба Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 ноября полицейским в Жигулевске с номера 112 поступил странный вызов: женщина просила помочь ей довезти до Самары 8 грамм героина.

Абонента вычислили, пришли к хозяйке номера, с которого звонили, с вопросами. А та схватилась за голову: ничего такого не было! Стала восстанавливать события того вечера и вспомнила: в гостях была подруга, они выпивали, потом легли спать. Может, ее рук дело?

Предположение оказалось верным. Позже подруга «раскололась»: да, хохмы ради звонила на 112.

- Мне было скучно, я хотела развлечься, - призналась она.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, девушку теперь могут привлечь к административной ответственности по ст.19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб». За это нарушение закон предусматривает наказание в виде штрафа от 1000 до 1500 рублей.