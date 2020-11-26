Владимир Кошелев предложил сделать дешевле ипотеку для учителей и врачей

Владимир Кошелев высказал свои предложения по поддержке для застройщиков

Самарский застройщик и депутат губдумы, председатель комитета по строительству общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и председатель совета директоров корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев принял участие в отраслевой конференции «Время изменений: рынок недвижимости – взгляд в будущее». Одной из основных тем для обсуждения стала программа по субсидированию кредитов для застройщиков до ключевой ставки. Такие антикризисные меры позволят сохранить штат, выполнить все обязательства и соблюдать обозначенные в договоре сроки строительства. Уже в более чем 45 регионах такая программа показала свою эффективность и в планах - продлить ее до 2021 года.

Владимир Кошелев в свою очередь отметил, что главная мера поддержки, на его взгляд, это низкая ипотечная ставка для покупателей, ведь строящееся илье люди должны приобретать. Он предложил рассмотреть ввод адресных программ для учителей, врачей и других социальных категорий граждан.

- Такая поддержка людей необходима. Отрасль в свою очередь не останется в долгу и будет платить хорошие налоги со своих проектов, - поделился своим мнением Владимир Кошелев.

Заместитель министра ЖКХ РФ Никита Стасишин отметил, что такой запрос должен идти из регионов, от губернаторов, ведь именно они понимают, каких категорий, нуждающихся в жилье, у них больше всего.

- Мы такие сигналы посылаем регионам, а они в свою очередь делают дополнительные программы к существующим льготным, - отметил он.