Оплатить налоги проще на портале Госуслуг

Порталом для оплаты налогов может воспользоваться любой пользователь интернета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Налоговая служба рекомендует самарцам зарегистрироваться на Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), с помощью которого можно быстро и удобно опалить налоги.

Как рассказали в ИФНС России по Октябрьскому району Самары справочно-информационный интернет-портал доступен для использования физическим и юридическим лицам, и в целом любому пользователю интернета.

Портал создан таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный доступ с необходимой информации или услуге.

Ранее жителям Самарской области, которые являются собственниками имущества, направили уведомления об уплате налогов.