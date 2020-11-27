В Самаре ждут премьеру балета-couture «Back to Life».

В Самаре пройдет премьера уникального балета

Самарцам анонсировали мировую премьеру балета-couture «Back to Life» - от создателей "Трех масок короля". Автор этого балета Вячеслав Зареченков в 2011 году написал рассказ "Возвращение к жизни" - в нем неравнодушие одного человека помогает развернуть жизнь другого от распада к возрождению. После потери мужа и сына главная героиня чувствует, что ее жизнь закончилась, но случайная встреча помогла ей совсем по-другому взглянуть на мир.

В балете короткий рассказ разворачивается в глобальные размышления, связанные с ситуацией в мире.

- В 2020 году жизнь нарушила свой привычный ход, и вернуться обратно не значит вновь устремиться в обычное русло, будто ничего не произошло. Возвращение к жизни происходит прямо сейчас на новом витке спирали, и от нас самих зависит, какой будет эта "новая" жизнь, - отмечает автор.

Постановка осуществляется при поддержке фонда «Созидающий мир», театра «Килизэ» и фонда «Те-Арт».