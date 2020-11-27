Самарские полицейские вышли на след подозреваемых по делу о нападении на курьера Delivery Club

Пострадавший сразу обратился в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские полицейские вышли на след подозреваемых в нападении на курьера Delivery Club, которое произошло первого ноября.

Напомним, в ночь с 31 октября на 1 ноября кто-то заказал три пиццы. Но когда 19-летний курьер зашел в подъезд, на первом этаже его встретили трое неизвестных в масках. Они отобрали у паренька и заказ, и наличку, которая была у него с собой (8000 рублей), плюс терминал бесконтактной оплаты, который принадлежал работодателю.

Уголовное дело возбудили по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», расследование поручили отделу полиции №3.

По данным собственных источников "КП-Самара" в правоохранительных органах, силовики вышли на след подозреваемых - личность по крайней мере одного из них установлена. В свои 25 парень уже успел завести ребенка и бросить его, позабыв про такую важную вещь, как алименты. Сейчас стражи порядка пытаются установить личности еще двух его товарищей, которые участвовали в нападении на курьера Delivery Club в начале месяца.

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