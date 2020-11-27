Уголовное дело возбуждено в Тольятти после смерти семилетней девочки, отравившейся угарным газом

Следователи выясняют обстоятельства смерти семилетней девочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти возбуждено уголовное дело после смерти семилетней девочки, которая была доставлена в больницу с признаками отравления угарным газом. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, во вторник, 24 ноября, в больницу из дома на улице Комсомольской в Центральном районе города доставили семилетних мальчика и девочку, а также их родителей с признаками отравления угарным газом. Девочка в дальнейшем скончалась в больнице.

Следователи назначили судебные экспертизы, чтобы установить все причины произошедшего. Уголовное дело возбуждено по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.