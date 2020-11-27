Проект ГТРК «Самара» «Голоса Победы» получил «ТЭФИ-Регион» 2020

В финал, который проходил в Калуге, были отобраны два проекта телекомпании

Шестой Бронзовый Орфей за пять лет – такая внушительная коллекция наград главного медиаконкурса страны – редкость для любой региональной телекомпании. Триумф, доказывающий – мастерство и творческий потенциал ГТРК «Самара» по-прежнему вне конкуренции. В год 75-летия Победы телекомпания смогли преодолеть все эпидемические ограничения и расстояния, виртуально объединив тысячи людей духом патриотизма и уважения к величайшему подвигу в истории человечества.

Мультимедийный проект «Голоса Победы», реализованный по инициативе Губернатора и при поддержке Правительства Самарской области, благодаря широкому отклику аудитории, стал не просто социальной акцией, а настоящим общественным явлением. С января по май в редакцию ГТРК «Самара» жители губернии присылали песни на военную тематику в собственном исполнении. Всего – около 1000 произведений и более 7 000 участников.

Итогом проекта стал большой телемарафон, который в прямом эфире без перерыва длился трое суток. Благодаря ему зрители смогли познакомиться со всеми участниками «Голосов Победы». Виртуальный песенный парад не оставил равнодушными и членов жюри конкурса «ТЭФИ Регион». В число сильнейших телевизионных работ попал и еще один спецпроект ГТРК «Самара» «Без мамы». Репортаж, рассказывающий о буднях врачей, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, вошел в тройку финалистов в новой номинации под названием «Красная зона».