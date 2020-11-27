Самарцы обсудили внешний вид ЖК "Парус" на Волге

ЖК "Парус" строится на берегу Волги в Самаре

Самарцы выразили свое мнение относительно внешнего вида жилого комплекса "Парус", который строят на берегу Волги. Очередное видео с панорамой здания опубликовал самарский блогер Юрий Карякин.

В комментариях горожане обсуждали внешний вид здания. Некоторые писали, что оно напоминает радиатор или большой шкаф, а также высказывали мнение, что стоило продолжить набережную вместо строительства дома. Часть горожан опасается, что вокруг дома все будет заставлено машинами - места на паркингах покупают далеко не всегда и он остается полупустым, при том, что в некоторых семьях по несколько машин.

Некоторые пользователи все же похвалили строителей за то, что они "построили такой симпатичный дом".

Новый жилой комплекс располагается неподалеку от монумента "Ладья" и Софийского собора, практически на берегу Волги. Дом строят на месте бывшего кирпичного завода. Здание стоит особняком в отдалении от существующей застройки. Дом планировалось сдать в конце этого года.