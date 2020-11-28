В Самаре ограничат движение на улице Пролетарской

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут

В Самаре с субботы, 28 ноября, временно ограничено движение на улице Пролетарской вблизи от торгового центра «Вертикаль». Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Дорогу перекроют из-за ремонта дождевой канализации на участке между домами 171 и 173. Ограничения будут действовать с 28 ноября до 9 декабря, когда планируется завершить ремонт.

В администрации призывают водителей заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытия.

В районе торгового центра «Вертикаль» часто загружены дороги, особенно в будние дни в утренние и вечерние часы. Серьезные заторы образуются на кольце, где к Московскому шоссе примыкают улицы Гагарина и Луначарского.