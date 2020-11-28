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Один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями в Самарской области

Авария произошла в Сергиевском районе
Вячеслав СОРОКИН
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По касательной столкнулись автомобили, движущиеся навстречу друг другу

По касательной столкнулись автомобили, движущиеся навстречу друг другу

В Сызранском районе Самарской области в субботу, 28 ноября, произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом говорится в сообщении поисково-спасательной службы региона.

На 888-м километре трассы М-5 столкнулись два легковых автомобиля, которые двигались навстречу друг другу. Столкновение произошло по касательной. В результате аварии погиб один человек. На место прибыли трое спасателей, была задействована специальная техника.

Причины произошедшего устанавливаются, не исключено, что авария произошла из-за сложных погодных условий. На дорогах сохраняется гололедица, по данным синоптиков, в ближайшие дни возможен туман.

ДТП