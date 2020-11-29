Из самарского аэропорта открыто несколько направлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пандемия коронавируса в 2020 году значительно сузила границы путешествий для всех жителей страны и для самарцев в том числе. Почти полгода Курумоч простоял пустой - в здании аэропорта стояла пугающая тишина, по коридорам проходили лишь немногочисленные пассажиры внутренних рейсов. Но сейчас путешествия вновь возобновились. Узнали, куда организованы прямые вылеты из Самары за границу 2020 из Курумоча этой осенью и грядущей зимой.

Первое открывшееся направление из Самары - Турция. Сейчас прямые рейсы из Самары в Анталью отправляются почти каждый день. Летают Уральские авиалинии, Пегас Fly, Nordwind и чартерные Азур Эйр, Роял Флайтс.

В Стамбул из Самары летают Nordwind по четвергам и понедельникам, вылет в 19.35 и в 19.45 соответственно.

Две компании осуществляют вылеты в Дубай: FlyDubai в 15.10 по средам и воскресеньям и в 15.20 по пятницам.

Трижды в неделю самолет отправляются в Ереван (это Армения). Летают по вторникам Уральские авиалинии, по пятницам Пегас Флай.

Чартерные рейсы из Самарского аэропорта отправляются в Занзибар (по средам, воскресеньям, пятницам. понедельникам, четвергам). Это Azur Air и Royal Flight, вылеты начинаются с 4 декабря 2020 года. В декабре несколько вылетов: 4 декабря, 9, 14, 20 и 24-го.