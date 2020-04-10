«Не слышен гул самолетов, и эта тишина пугает»: как переживает коронавирус и изоляцию самарский Курумоч

Домчаться из Самары до аэропорта утром сейчас можно за 40 минут. На дорогах нет пробок, почти нет машин. На выезде из города стоят патрули, но они беседуют с въезжающими водителями грузовых фур. Никакой очереди и на парковке, и совсем нет привычной армии таксистов. На автомобилях подъезжают небольшие компании. Металлический голос объявляет о начале регистрации сразу на два рейса: в Сургут и в Москву. По нынешним временам в Курумоче - просто аншлаг! Работают сразу две стойки регистрации, пассажиры подходят с детьми, вещами, в масках. Как будто снимают фантастический фильм!

И где только очереди пассажиров?Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Но сегодня с сюжетом любой картины-апокалипсиса может поспорить реальность. Коронавирус уже прошелся по экономике всей планеты и снизил пассажиропоток российских аэропортов на 93%. Компании и вообще бы отказались от полетов, но так хоть какая-то иллюзия жизни. Да и нет-нет, а желающие добраться из точки А в точку Б находятся. Жизнь не остановилась: кто-то летит на свадьбу, кто-то в гости к родным, кто-то на похороны.

- Мы работаем по факту. Сколько рейсов в день заявлено, столько человек и выходят работать. По внутреннему распорядку раз в час проводим уборку - дезинфекцию. Протираем все поверхности, ручки дверей, перила. Весь персонал в масках, перчатках, - рассказывают в аэропорту.

На табло немного рейсовФото: Евгений КОТМЫШЕВ

А сегодня помочь «продезинфицировать» все поверхности на 100% приехали из МЧС. Бойцы отряда вооружились баллонами с раствором гипохлорита натрия, заправились и ринулись вперед. Обработали территорию около входа, затем - внутри, на первом этаже, на втором, около телетрапа.

Сначала баллоны нужно заправитьФото: Евгений КОТМЫШЕВ

- На оперативном штабе было принято такое решение, что МЧС поможет обработать объекты транспортной инфраструктуры. Сегодня мы в аэропорту, потом в планах ж/д вокзал. Если будут запросы - выполним и их, - рассказывает начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень.

В Курумоче непривычно пустынноФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Сотрудники в специальной защитной форме с баллонами, в масках и респираторах больше всего похожи на инопланетян. и в опустевшем аэропорту они смотрятся очень гармонично. Вот двое из них идут по коридору: баллоны можно принять за чемоданы, сюрреалистичная картина.

Около входа обрабатывают особенно тщательноФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Торговые точки, рестораны и сувенирные лавки в основном закрыты. Работает пара киосков, где торгуют продуктами, прямо в зале, где пассажиры ждут вылета. Но долго так продержаться, конечно, будет нелегко. Здесь надеются на то, что коронавирусную заразу скоро победят и начнут развиваться региональные перевозки. По крайней мере, это реальная картина. В то, что скоро можно будет полететь за границу, верится с трудом.

Полы обрабатывают раствором гипохлоридаФото: Евгений КОТМЫШЕВ

За окном около трапа замер самолет. Рядом нет привычной толпы пассажиров, а вот обслуживающий персонал весь на месте: коронавирус не повод пренебрегать служебными обязанностями. Сейчас в Курумоче не жертвуют никакими процессами: все проверки, контроль, осмотр самолетов - все в стандартном режиме. Всех прилетающих встречают и проверяют тепловизорами. Недавно Роспотребнадзор отчитался: за неделю такую проверку прошли 40 тысяч человек. Всем рекомендовали соблюдать карантин.

Работает и кухня - пайками кормят пожилых людей, которым требуется помощь и которые оказались в сложном положении или в одиночестве из-за самоизоляции. Продукты распределяют через волонтерский центр. Такая благотворительная программа - вклад в общую борьбу с коронавирусом.

В день вылетает около 10 рейсов, а то и меньшеФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Стоять в зале ожидания полетов и смотреть на взлетную полосу грустно. За окном пустота, к Курумочу не прикомандированы никакие авиакомпании, их самолеты на приколе в других аэропортах. У нас же непривычно пустые километры, перекати-поле, которое гоняет ветер. И печаль в голосе сотрудников:

- Хуже всего слышать эту тишину. Приходишь на работу - а вокруг тихо. Нет гула самолетов. Это почему-то пугает больше всего, сразу понятно, что все не так, - говорят они.

Пустынный аэропортФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Конечно же, окончания самоизоляции и всей коронавирусной пандемии ждут не только в Курумоче. Все горожане с нетерпением ждут момента, когда можно будет выйти на улицу. Но лучше не делать этого прямо сейчас - опасность не миновала. Об этом рассказали врачи-инфекционисты. Так что стоит потерпеть - и, может быть, в этом случае уже летом можно будет полететь из Курумоча на море, хотя бы на Черное.

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