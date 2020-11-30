Водитель без прав не справился с управлением на скользкой трассе и опрокинул «Ладу Гранту» в кювет

"Лада Гранта" съехала в кювет и перевернулась Фото: ГУ МВД по Самарской области

ДТП произошло вечером, около половины десятого, 29 ноября, в Кинель-Черкасском районе Самарской области. По данным регионального ГУ МВД, мужчина 1971 года рождения не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. В результате опрокидывания пострадали водитель и его пассажирка 1976 года рождения, пострадавших на скорой госпитализировали в больницу.

- Автомобиль «Лада Гранта» был на летних шинах, а водитель не имел права на управление автомобилем. По данным происшествия ведется проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, что 29 ноября в Сергеевском районе произошло ДТП, в котором погибли три человека. Как стало известно, грузовая Газель столкнулась с большегрузом, после чего автомобили загорелись. Погиб водитель Газели и его два пассажира, водитель фуры был госпитализирован в больницу.