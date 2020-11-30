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Коронавирус Covid-19

В Самаре плюс 114: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

Чаще всего заразившихся выявляют из пациентов с ОРВИ и пневмонией
Вячеслав СОРОКИН
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Больше всего заразившихся находят среди пациентов с ОРВИ и пневмонией

Больше всего заразившихся находят среди пациентов с ОРВИ и пневмонией

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки больше всего заразившихся коронавирусом выявили в региональной столице, где заболели 114 человек, 40 выявили в Тольятти, 30 - в Сызрани. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

Всего в регионе за сутки 254 новых заболевших, это наибольший показатель в области с начала пандемии.

Больше всего заразившихся находят среди пациентов с ОРВИ и пневмонией, таких на этот раз 219 человек. При профосмотрах выявили 35 человек.

Умерло еще пять человек, в том числе мужчины в возрасте 67-ми и двое 73-летних, а также две женщины в возрасте 61-го и 62-х лет. У четверых из них были сопутствующие заболевания.

Всего в регионе заразились 22 355 человек, из них вылечились порядка 19,8 тыс. человек, умерли 417 заболевших.