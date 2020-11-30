В Самаре заработала новая горячая линия по коронавирусу

Горячая линия 122 заработала в 27 регионах России

В 27 регионах России заработала горячая линия по коронавирусу. Среди счастливчиков и Самарская область.

Жители региона могут обращаться по единому телефону 122. По этому номеру могут звонить те, кто заболел covid-19, а также граждане, которые хотят проконсультироваться по поводу болезни.

В местном оперштабе отмечают, что по звонку 122 доступны те же сервисы, что есть на имеющейся горячей линии 88003022163:

- центр амбулаторной помощи пациентам с пневмонией и COVID-19 для вызова медицинского работника на дом;

- контакт-центр по вопросам записи на прием к врачу;

- служба психологической поддержки

- информационная линия.