В Самаре возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства пятиклассника

Сейчас делом занимается региональный Следственный комитет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 ноября самарские следователи возбудили уголовное дело по статье "доведение до самоубийства несовершеннолетнего", основанием стали трагические события, которые произошли в Самаре в ночь с 17 на 18 ноября.

- Вова (имена героев этой истории изменены. Прим.автора) жил с родителями в общежитии. Часов в 9 вечера он вышел в коридор поиграть, но долго не возвращался. Через час отец пошел его искать. Все общежитие обегал - сына нет. Вышел на улицу - а он лежит там весь в крови. Он его поднял, остановил попутку и поехал в больницу, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

В больнице врачи пытались спасти мальчика, но травмы были слишком серьезные. Вова умер. Когда родители взяли его смартфон и зашли на его страничку в соцсети, то пришли в ужас: там была самая настоящая предсмертная записка. Но даже она не могла объяснить, почему пятиклассник принял такое решение.

По данным собственных источников "КП-Самара", семья Вовы - полная, считается вполне благополучной и никогда в поле зрения надзорных органов не попадала.

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Сейчас следствие выясняет, можно ли считать его смерть криминальной (подробности)