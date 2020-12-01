Самарцам на самоизоляции автоматически перенесут деньги с соцкарт

Деньги перенесут при условии, что в ноябре не было поездок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Денежные средства с социальных карт самарцев, неиспользованные за время режима самоизоляции, будут перенесены на более поздний срок, говорится в сообщении оператора объединенной транспортной карты.

Самоизоляция для граждан в возрасте старше 65-ти лет была введена в Самарской области в начале ноября. По последним данным, режим самоизоляции действует до 16 декабря.

Оператор транспортной карты сообщил, что с 1 по 10 декабря неиспользованные денежные средства будут перенесены с карты при условии, что в ноябре не было ни одной поездки.

Для переноса необходимо приложить социальную карту к терминалу кондуктора или кассовому терминалу и дождаться выхода чека.