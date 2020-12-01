Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре введут в эксплуатацию к осени 2021 года

Дворец спорта станет домашним для самарской хоккейной команды ЦСК ВВС

Ледовый дворец спорта на улице Молодогвардейской в Самаре планируется ввести в эксплуатацию к осени 2021 года, говорится в сообщении самарской губернской думы.

Новое здание начали строить в 2018-м году на месте прежнего, морально устаревшего дворца. В старом здании, построенном в 1966-м году, играла домашние матчи хоккейная команда ЦСК ВВС, проводились соревнования по различным видам спорта и концерты.

Новое спортивное сооружение будет значительно больше прежнего. Трибуны рассчитаны на 5 тыс. человек, в здании помимо центральной ледовой площадки будет поле для керлинга, легкоатлетические залы и конференц-зал.

Преемственность со старым зданием обеспечат, воссоздав панно на стенах нового спортивного объекта. При сносе прежнего дворца панно, на котором были изображены гимнасты, легкоатлеты, фигуристы, конькобежцы и хоккеисты, не сохранилось.