Недострой УФСИН на Куйбышева в Самаре может получить «вторую жизнь» уже в следующем году

Предварительно на проект и завершение строительства потребуется около 220 млн рублей Фото:hinshtein.ru

Вот уже 18 лет недостроенное здание УФСИН на улице Куйбышева, 42 в Самаре устрашает жителей и гостей города. Здание возвели еще в 2002 году, на месте сгоревшего ГУВД.

- Уже много лет брошенный долгострой уродует исторический центр города, необходимо найти средства, чтобы «довести до ума» разрушающуюся коробку недостроя, - высказал свое мнение депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн.

На совещании с участием руководства УФСИН России по Самарской области, а также глав территориальных управлений Росимущества и Росреестра, Александр Хинштейн предложил включить недострой в Федеральную адресную инвестиционную программу, таким образом можно будет получить федеральное финансирование на достраивания здания УФСИН.

Собравшиеся выработали механизм, который в кратчайшие сроки позволит включить недострой в Федеральную адресную инвестиционную программу

По словам Хинштейна, в ближайшее время необходимо максимально быстро закрепить земельный участок в качестве объекта незавершенного строительства федеральной собственности, а затем пройти государственную регистрацию, после чего можно будет подавать документы на федеральное финансирование.

- Думаю, что 1 марта 2021 года должны уже оформить все документы и начать строительство. Завершение работ по строительству здания не только решит проблему нехватки помещений для регионального УФСИН, но, главным образом, сыграет важнейшую эстетическую роль, - сказал депутат.

Депутат Александр Хинштейн очень высоко ценит историческую часть Самары. Напомним, что депутат выступал против строительства новых высотных домов на территории исторического центра Самары. Также одним из знаковых событий в работе Александра Хинштейна стало придание Самаре статуса исторического поселения.