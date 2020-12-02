В Самаре борца с коррупцией за получение взятки могут посадить на 5 лет

Приговор по этому делу могут вынести уже в декабре Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре подходит к концу рассмотрение уголовного дела о коррупции в полиции. На скамье подсудимых - бывший заместитель начальника 3-го оперативного отдела подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией областного МВД Денис Зотов.

По версии следствия, он получил полмиллиона рублей от коммерсанта за то, чтобы в отношении него не проводили проверку. Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Самарской области сразу после передачи денег.

Сам Денис Зотов в суде заявил: идея о получении денег принадлежала не ему, а его непосредственному начальнику, и 150 тысяч должны были "уйти" в карман руководства, а 350 тысяч рублей предполагалось поделить между Зотовым и двумя операми, занятыми в проверке коммерсанта. Однако деньги передать ему не удалось, поэтому под суд он пошел в одиночестве.

Гособвинение вину бывшего полицейского посчитало вполне доказанной. Как сообщила корреспонденту "КП-Самара" старший помощник прокурора Октябрьского размера Алина Ахмерова, гособвинение просит назначить подсудимому наказание в виде 5 лет колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн рублей и запретом занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

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