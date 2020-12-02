В машине тольяттинского полицейского обнаружены 73,5 тысячи рублей

Мужчина в конце ноября стал врио начальника, а 1 декабря был задержан по подозрению во взяточничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 декабря на рынке автозапчастей «Ставр» в Тольятти было неспокойно: толпа полицейских, крики, разборки. По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, в тот день сотрудники подразделения собственной безопасности облМВД с поличным задержали местного стража порядка за «крышевание» торговцев.

По предварительным данным, в иномарке Toyota RAV 4, на которой разъезжал капитан полиции, обнаружили 73,5 тысячи рублей – эту сумму пять местных мини-бизнесменов-палаточников собрали для стража порядка, чтобы тот не привлекал их к ответственности за незаконное использование чужого товарного знака.

О подозреваемом известно, что в органах внутренних дел он служит 19 лет, 30 ноября был назначен временно исполняющим обязанности начальника своего подразделения, и через день – задержан.

Материалы в отношении него полицейские передали в Следственный комитет, но процессуальное решение пока не принято. Полицейский официально не допрошен, обвинение ему не предъявлено, мера пресечения не избиралась.