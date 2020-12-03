Бывший сутенер из Тольятти совращал школьницу в своей "Приоре"

Подозреваемый уже арестован Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти продолжают разбираться в преступлениях бывшего сутенера Сергея В. Несколько дней назад его уличили в распространении порнографии в сети, а теперь в совершении развратных действий в отношении местной жительницы.

- В середине июня 2017 года, когда потерпевшая только закончила 9 класс, была несовершеннолетней, он в отношении нее совершил развратные действия. Насилия не применял, - рассказал "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Все произошло около дома на улице Жукова в Автозаводском районе. Сергей приставал к подростку в своей "Ладе Приоре". Познакомился с пострадавшей он в социальных сетях.

Сейчас по статье 135 УК РФ возбуждено уголовное дело. Злоумышленник арестова. Разбирательства в отношении него продолжаются.