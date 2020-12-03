"Нас подожгли": жильцы сгоревшего дома на Пионерской в Самаре рассказали о результатах экспертизы

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Страшный пожар в деревянном жилом доме на улице Пионерская в Самаре произошел в ночь на 1 ноября. Восемь семей остались без крова. Как стало известно, дом подлежал сносу еще весной этого года, а летом жильцов аварийного здания обещали расселить в новые квартиры. Однако из-за коронавируса сроки перенесли, а в начале ноября жильцы потеряли не только крышу над головой, но и все свои вещи.

Погорельцы были уверены, что такой пожар мог случиться только в результате поджога. К тому же, те кто видел пожар, говорят о том, что дом загорелся слишком быстро и ярко, будто был облит чем-то.

Жители дома на Пионерской сразу подозревали, что их жилье подожгли. На это указывали различные моменты: во-первых сам пожар начался в сарае, где не было даже электропроводки, во-вторых, рядом крутились подозрительные личности. В итоге была проведена экспертиза, которая - по данным жильцов - доказала, что все не так просто.

- По заключению экспертов, дом был облит лакокрасочными средствами. Сейчас уже открыли уголовное дело, - сообщил корреспонденту КП-Самара источник, знакомый с ситуацией.

Официальных комментариев от следователей и администрации Самары пока нет. Однако теперь погорельцы могут рассчитывать на другой, более оптимистичный, для них итог развития событий. КП-Самара будет следить за развитием событий.