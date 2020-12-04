До конца года в Самарскую область поступят 2,7 тыс. вакцин от коронавируса «Спутник V»

В Самару до конца году поступит 2,7 тыс. доз российских вакцин от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область до конца текущего года поступят 2,7 тыс. российских вакцин от коронавируса «Спутник V». Об этом «КП-Самара» сообщили в региональном минздраве.

Вакцины поставляются в соответствии с соглашением между региональным и федеральными министерствами здравоохранения. Ранее в регион уже поступили 42 дозы, ими привиты медработники.

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы при условии получении пациентом второй дозы. Вторую дозу необходимо получить спустя 21 день после первой.

По последним данным, в Самарской области коронавирусом заразились 23 399 человек. Из них 21 047 вылечились, умерли 439 человек.