Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Самаре

В историческом центре Самары в пятницу, 4 декабря, произошел крупный пожар. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре на улице Вилоновской поступило в 14:54. Пожарные выехали по повышенному рангу вызова. Как выяснилось на месте, горит двухэтажный жилой дом на площади в 200 кв. метров.

На месте работают 99 человек и 39 единиц техники. Эвакуирован 1 человек, погибших и пострадавших нет. Сохраняется угроза распространения огня на здания рядом.

Ранее пожар произошел в жилом доме на улице Пионерской. По имеющимся данным, дом был облит лакокрасочными средствами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.