Самарским школьникам предложили пройти исследовательскую программу в Московском зоопарке

Победители приедут в Московский зоопарк на научно-практический курс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети со всей страны смогут пройти в онлайне просветительский эко-курс и побороться за возможность приехать в Москву на специальный научно-практический курс по сохранению исчезающих видов животных от известных ученых и исследователей.

На сайте проекта «Поколение М» дети от шести до 14 лет могут освоить интерактивный курс по изучению редких видов животных и познакомиться со средой их обитания. В каждой теме представлены индивидуальные мастер-классы и задания по моделированию. Выполнив их, школьники получат комплексные знания об уникальных особенностях разных видов животных, а также научатся создавать комфортные условия жизни для редких видов животных, которые не могут благополучно существовать в дикой среде. Чтобы закрепить полученные знания, участники применят творческие методики: создадут картины и поделки на тему экологии. Творческие конкурсы представлены в пяти номинациях: «Большие панды», «Млекопитающие», «В джунглях», «Заповедникум» и «Что такое зоопарк?». В каждой из номинаций мастера конкурса выберут лучшие работы.

Победители приедут в Московский зоопарк на научно-практический курс, где они побывают в музее и познакомятся с историей зоопарка, встретятся с кураторами европейских программ по сохранению животных, научными сотрудниками и заведующими отделов, станут частью исследовательской группы по наблюдению за животными и проведению тренингов. Также ребята получат возможность оказаться «за кулисами» Московского зоопарка: попробовать себя в роли помощников кипера (сотрудника по уходу за животным), приготовить обед по специальному рациону для своего любимого животного.

Для участия в конкурсе ребятам необходимо пройти курс обучения и загрузить видеопрезентации своих работ на сайт «Поколения М» до 31 мая 2021 года.

«МТС уже седьмой год продвигает и расширяет свою образовательную онлайн-программу в рамках «Поколения М», предлагая детям и подросткам со всей страны сотни видеоуроков от мастеров в разных направлениях творчества. В новом творческом сезоне главной темой стала экология: участникам конкурсов предлагают придумать эко-одежду, создать робота, следящего за состоянием окружающей среды, снять фильм о природе. В Самарской области МТС активно реализует и другие экологические проекты – так, в этом году мы запустили большую программу «Место силы. Самарская Лука», включающую в том числе онлайн-энциклопедию для школьников. Поэтому я не сомневаюсь, что ребята из Самарской области активно включатся в новые направления «Поколения М» и, как всегда, покажут блестящие результаты», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Все загруженные на сайт работы ребят, лайки и репосты на официальных площадках «Поколения М», будут суммированы и переведены в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль. В конце конкурсного сезона МТС перечислит собранные средства на лечение тяжелобольных детей.