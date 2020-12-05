Самарским школьникам запретили ходить в торговые центры до 20 декабря

Подросткам советуют сидеть дома, а не ходить по холодным улицам и торговым центрам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Коронавирусная инфекция не хочет покидать Самарскую область, в связи с этим власти принимают решения о продлении некоторых ограничений. Так, накануне глава региона Дмитрий Азаров подписал постановление, касающееся школьников.

Согласно документу, дистанционная форма обучения для учеников с 6 по 11 класс продлена до 20 декабря включительно. Также дети этой категории до 20 числа не могут находиться в торговых центрах. Туда им можно только в сопровождении взрослых.

Напомним, что 5 декабря в губернии подтвердились еще 269 случаев заболевания covid-19. 8 человек скончались. 307 вылечились. Гражданам советуют не посещать людные места, соблюдать социальную дистанцию и не забывать про маски.