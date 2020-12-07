В Самарской области пожилым на самоизоляции хотят запретить ходить в театры и фитнес-клубы

Для пожилых граждан на самоизоляции планируют ужесточить ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируется ужесточить ограничительные меры для граждан старше 65-ти лет. Об этом сообщили во время заседания оперштаба.

"Планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений", - говорится в сообщении.

Ограничения касаются занятием спорта в закрытых залах, при этом выходить на лыжню в парках не запрещено. В дальнейшем планируется посоветоваться с общественными ветеранскими организациями, а также представителями соцслужб. Сейчас для пожилых граждан в возрасте старше 65-ти лет действует режим самоизоляции, который установлен до 16 декабря.

По данным на 7 декабря, в Самарской области заразились 24 213, в том числе 274 - за прошедшие сутки. Вылечились около 22-х тыс. человек, умерли 455 человек.

Ранее в оперштабе сообщили о планах запретить новогодние корпоративы.