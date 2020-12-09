Химики-самоучки из Отрадного могут отправиться в колонию строгого режима на 17 лет

Оба подозреваемых жили в Отрадном и дружили много лет Фото: Соцсети

В Самарском областном суде состоялись прения по делу о подпольной нарколаборатории, которую полицейские обнаружили в Отрадном в прошлом году. Напомним, силовики изъяли 14 с лишним килограммов синтетических наркотиков, плюс вещества для изготовления «запрещенки».

По версии следствия, нарколаборатория должна была обеспечить товаром интернет-магазин, который распространяет наркотики по центральным регионам России и ПФО.

По итогам расследования на скамье подсудимых оказались Денис Филиппов и Эрик Маргарян, ни у одного из них нет химического образования или специальных навыков по получению синтетических наркотиков – силовики считают, что они просто четко следователи инструкциям, полученным от «работодателя».

Эрик Маргарян вину свою на суде отрицал, Денис Филиппов признавал, что наркотики действительно изготовил, но, по его словам, действовал он в одиночку.

- Сегодня стороны выступили в прениях сторон, государственный обвинитель просил признать Маргаряна и Филиппова виновными по всем статьям обвинения с назначением окончательного наказания в виде 17 лет лишения свободы каждому из подсудимых с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщила корреспонденту «КП-Самара» и.о. начальника отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля.

Какое наказание назначит суд, узнаем совсем скоро – приговор по этому делу планируют огласить 16 декабря.

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